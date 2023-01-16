Кат-сцени в Elden Ring неймовірно епічні та не поступаються у якості шедеврам кінематографа ну або ж як мінімум популярним аніме.

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Однак, один талановитий фанат гри від FromSoftware вирішив, що замість того, щоб готуватися для екзаменів він хоче витратити час на створення аніме-опенінгу для улюбленого проєкту.

Ним був користувач Reddit під ніком mcreal, який блискуче виконав власний задум, включивши у відео практично всі найвідоміші моменти найкращої гри 2022 року.

Взявши початкову музику з одного з сезонів популярного серіалу "Атака титанів", геймер креативно змонтував різноманітні кадри з Elden Ring, блискуче поєднавши їх з мелодією. Результатом стало відео, гідне того, щоб набрати багато переглядів.

Інтро Elden Ring у стилі аніме: відео

Оскільки розробники із FromSoftware цінують внесок гравців у лор проєктів, хто зна, можливо, mcreal варто надіслати своє творіння їм на пошту аби отримати якийсь приємний бонус чи сувенір.