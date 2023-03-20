Майстерні гравці Elden Ring продовжують дивувати різноманітними досягненнями, які вражають пересічних геймерів.

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Здавалося, що після того, як стрімерка спромоглася грати в Elden RIng буквально силою думки, здивувати геймерську спільноту вже не вдасться. Однак, інакше вважав стрімер Pennek.

Геймер поставив собі за мету пройти гру якомога швидше, при цьому не бачачи ні йоти. Після приготувань та кількох невдалих спроб, Pennek досяг свого, пройшовши гру із зав'язаними очима всього за 2 години та 6 хвилин.

Кліп зі стріму на Twitch з моментом закінчення вдалої спроби швидко став вірусним на Reddit.

Момент тріумфу стрімера: відео

У ролику можна почути, як Пеннек безліч разів захоплено кричить "я зробив це, чувак", коли нарешті досягає фіналу гри.

Повсюдно коментарі до відео сповнені інших геймерів, які висловлюють своє щире захоплення з приводу такого унікального проходження Elden Ring.