Гравець в EVE Online потрапив до Книги рекордів Гіннеса: яке досягнення підкорилося геймеру

У науково-фантастичній MMO від ісландської студії CCP Games встановлено черговий світовий рекорд. Яке досягнення підкорилося одному з гравців – дізнайтеся у матеріалі.

Ставити різноманітні рекорди у відеоіграх це звісно приємно, але зовсім інша справа, коли вони визнаються Книгою рекордів Гіннеса. У історії популярної MMO EVE Online вже були подібні прецеденти, як от найдорожча битва в історії відеоігор, аж ось у світі проєкту встановили новий, цього разу персональний рекорд.

До теми SpaceX вшанувала пам'ять гравця в EVE Online, виконавши його заповітну мрію

Геймеру під ніком Henrique Arnolles вдалося потрапити до Книги рекордів Гіннесса здійснивши "найшвидше дослідження" всіх зіркових систем у грі.

Слід зазначити, що всього в EVE Online не багато не мало – 7805 таких об'єктів: 5201 система в Новому Едемі й ще 2604 в Анойкісі. На їх дослідження гравець витратив 224 дні реального часу. Шляхом нехитрих обрахунків можна визначити, що в середньому за день ентузіаст досліджував по 34 зоряні системи.

Геймплейний трейлер EVE Online



Henrique Arnolles почав свій шлях до рекорду ще 1 лютого 2021 року, а закінчив 13 вересня 2021 року. Потому спеціальна комісія досить довго визначала легітимність досягнення, аж ось 28 січня вже 2022 року оголосила про його підтвердження.

Поставити такий рекорд, безперечно, складне завдання, а ще більш неймовірним його робить те, що в процесі геймер не втратив жодного корабля зі своєї флотилії, хоча й побував в найнебезпечніших куточках всесвіту EVE Online.

Розробники проєкту зі студії CCP Games привітали новоспеченого рекордсмена та заохотили інших гравців встановлювати рекорди у світі гри й навіть запропонували у цьому свою посильну допомогу.

Цікаво чи довго нам доведеться чекати на нові звитяги шанувальників EVE Online.