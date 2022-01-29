Ставить разнообразные рекорды в видеоиграх это, конечно, приятно, но совсем другое дело, когда они признаются Книгой рекордов Гиннеса. В истории популярной MMO EVE Online уже были подобные прецеденты, например самая дорогая битва в истории видеоигр, и вот в мире проекта установили новый, на этот раз персональный рекорд.

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Геймеру под ником Henrique Arnolles удалось попасть в Книгу рекордов Гиннесса совершив "самое быстрое исследование" всех звездных систем в игре.

Следует отметить, что всего в EVE Online ни много ни мало – 7805 таких объектов: 5201 система в Новом Эдеме и еще 2604 в Анойкисе. На их исследование игрок потратил 224 дня реального времени. Путем нехитрых расчетов можно определить, что в среднем за день энтузиаст исследовал по 34 звездных системы.

Геймплейный трейлер EVE Online



Henrique Arnolles начал свой путь к рекорду еще 1 февраля 2021 года, а закончил 13 сентября 2021 года. Потом специальная комиссия довольно долго определяла легитимность достижения, и вот 28 января уже в 2022 году объявила о его подтверждении.

Поставить такой рекорд, безусловно, сложная задача, а еще более невероятным ее делает то, что в процессе геймер не потерял ни одного корабля из своей флотилии, хотя и побывал в самых опасных уголках вселенной EVE Online.

Разработчики проекта из студии CCP Games поздравили новоиспеченного рекордсмена и поощрили других игроков устанавливать рекорды в мире игры, предложив в этом свою посильную помощь.

Интересно долго ли нам придется ждать новых свершений от поклонников EVE Online.