SpaceX во время последнего запуска ракеты-носителя Falcon 9 отправила в космос прах известного игрока в EVE Online. Детали трогательной истории – в материале.

Источник: Твиттер

Недавно компания Илона Маска SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 в рамках миссии Transporter-1, установив рекорд по количеству выведенных на орбиту спутников за один полет. Как выяснилось позже, среди всего прочего на орбиту отправились не только спутники, но и прах игрока в EVE Online – Брюса "Paradox Olbers" МакФи.

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Брюс ушел в мир иной еще в 2019 году в возрасте 72 лет, что несказанно огорчило его многочисленных товарищей и друзей в онлайн-проекте CCP Games. Одним из них был сотрудник NASA – Чарльз Уайт. Кажется, что именно он приложил усилия для того, чтобы осуществить мечту погибшего товарища.

Брюс МакФи за компьютером / фото с facebook

Об этом он сообщил в своем аккаунте в Твиттере.

Прах игрока в EVE Online отправился в космос на ракете SpaceX. Он был моим прекрасным другом и, к сожалению, инвалидом, а виртуальные миры были его жизнью. Однажды он сказал мне: "Я вижу только трех человек в год, но в EVE Online я вижу сотни друзей". Лети, Para, лети! – говорится в сообщении.

Брюс МакФи всегда мечтал оказаться на борту ракеты и побывать в космосе. Даже в статусе своего игрового профиля в EVE Online он оставил шутливое сообщение, иронизируя над собственным недугом:

Я крепко прикован гравитацией, спаси меня, SpaceX.

Компания выполнила его желание, хоть и посмертно.

Трибьют умершим ученым и любителям космоса во время трансляции запуска Falcon 9 (первый в списке – Брюс МакФи) / изображение с Twitter​

Несмотря на то насколько "токсичным" иногда может быть сообщество конкурентной онлайн-игры, приятно видеть дружеские связи, которые могут в ней возникать. Как отметил Уайт, EVE Online была важнейшей частью социальной жизни МакФи и принесла ему много радости и подарила круг близких онлайн-друзей. Также невероятным является то, что такая огромная компания как SpaceX, согласилась осуществить мечту пылкого поклонника космоса. Теперь Брюс МакФи навсегда останется не только в сердцах своих товарищей по EVE Online, а также и в звездах над нами.