SpaceX під час останнього запуску ракети-носія Falcon 9 відправила в космос прах відомого гравця в EVE Online. Деталі зворушливої історії – в матеріалі.

Джерело: Твіттер

Нещодавно компанія Ілона Маска SpaceX здійснила запуск ракети-носія Falcon 9 в рамках місії Transporter-1, встановивши рекорд за кількістю виведених на орбіту супутників за один політ. Як з'ясувалося пізніше, серед всього іншого на орбіту відправились не лише супутники, а й прах гравця в EVE Online – Брюса "Paradox Olbers" МакФі.

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Брюс відійшов у засвіти ще в 2019 році у віці 72 років, що невимовно засмутило його численних товаришів і друзів в онлайн-проєкті CCP Games. Одним з них був співробітник NASA – Чарльз Уайт. Здається, що саме він доклав зусиль для того, щоб здійснити мрію загиблого товариша.

Брюс Макфі за комп'ютером / фото з facebook

Про це він повідомив у своєму акаунті в Твіттері.

Прах гравця в EVE Online відправився в космос на ракеті SpaceX. Він був моїм прекрасним другом і, на жаль, інвалідом, а віртуальні світи були його життям. Одного разу він сказав мені: "Я бачу тільки трьох людей на рік, але в EVE Online я бачу сотні друзів". Лети, Para, лети! – сказано в повідомленні.

Брюс МакФі завжди мріяв опинитися на борту ракети та побувати в космосі. Навіть у статусі свого ігрового профілю в EVE Online він залишив жартівливе повідомлення, іронізуючи над власним недугом:

Я добряче прикутий гравітацією, врятуй мене, SpaceX.

Компанія виконала його бажання, хоч і посмертно.

Триб'ют померлим вченим та шанувальникам космосу під час трансляції запуску Falcon 9 (перший у списку – Брюс МакФі) / зображення з Twitter

Попри те на скільки "токсичною" іноді може бути спільнота конкурентної онлайн-гри, приємно бачити дружні зв'язки, які можуть в ній виникати. Як зазначив Уайт, EVE Online була найважливішою частиною соціального життя МакФі та принесла йому багато радості й подарувала коло близьких онлайн друзів. Також неймовірним є те, що така величезна компанія як SpaceX, погодилася здійснити мрію палкого шанувальника космосу. Тепер Брюс МакФі назавжди залишиться не лише у серцях своїх товаришів по EVE Online, а також й у зірках над нами.