Найвищим показником любові до відеогри є випадки, коли навіть через десятки років після її релізу, геймери вигадують нові методи як розважитися в улюбленому проєкті.

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Запеклий шанувальник Fallout: New Vegas, відомий на Reddit під ніком TheMillionthOne, створив персонажа, на ім'я Мікаела та придумав їй цікаве завдання для проходження гри.

За задумом геймера, його протеже – лікарка, яка настільки суворо дотримується клятви Гіппократа, що відмовляється вбивати будь-якого персонажа в грі, включаючи роботів.

TheMillionthOne вигадав для себе три правила: Мікаела не може вбивати, її супутники не можуть вбивати та, нарешті, Мікаела не може обманом змусити ворога померти.

125 виконаних завдань потому Мікаела та TheMillionthOne зробили неймовірне, розблокувавши одне з найскладніших досягнень Fallout: New Vegas – "Хардкор", не вбивши при цьому жодного персонажа.

TheMillionthOne розповів, що таке проходження легше, ніж виглядає на перший погляд, головне, щоб гравець приєднався до правильних фракцій, а також зробив правильний вибір у низці їх квестів.