Самым высоким показателем любви к видеоигре являются случаи, когда даже спустя десятки лет после ее релиза, геймеры придумывают новые методы как развлечься в любимом проекте.

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Поклонник Fallout: New Vegas, известный на Reddit под ником TheMillionthOne, создал персонажа по имени Микаэла и придумал ей интересную задачу для прохождения игры.

По замыслу геймера, его протеже – врач, который настолько строго придерживается клятвы Гиппократа, что отказывается убивать любого персонажа в игре, включая роботов.

TheMillionthOne придумал для себя три правила: Микаэла не может убивать, ее спутники не могут убивать и, наконец, Микаэла не может обманом заставить врага умереть.

125 выполненных заданий спустя Микаэла и TheMillionthOne сделали невероятное, разблокировав одно из самых сложных достижений Fallout: New Vegas – "Хардкор", не убив при этом ни одного персонажа.

TheMillionthOne рассказал, что такое прохождение легче, чем выглядит на первый взгляд, главное, чтобы игрок присоединился к правильным фракциям, а также сделал правильный выбор в ряде их квестов.