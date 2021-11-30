Створення успішної команди у FM 22 є досить складним завданням, тому не дивно, що наш сьогоднішній герой був справді щасливий, коли йому вдалося дістатися до фіналу Ліги Чемпіонів.

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Геймер вирішив розділити цю грандіозну подію зі своєю люблячою родиною та вмовив їх подивитися фінальний поєдинок на великому екрані телевізора – просто як справжній матч.

Отож, користувач твітеру під ніком svmwhxt гордо вивів свій віртуальний лондонський "Арсенал" на вирішальний матч сезону проти туринського "Ювентуса". На превеликий жаль, поєдинок закінчився, м'яко кажучи, не дуже вдало для канонірів. Команда геймера потерпіла нищівної поразки 0:4, проте навіть не це найбільше засмутило парубка.

Я програв 4:0. Бути розгромленим у фіналі ЛЧ досить принизливо, але ще гірше, коли це відбувається на очах вашої родини, яка сміється кожен раз, коли вам забивають гол. Вони ще й освистали мене в кінці матчу, – розповів svmwhxt.

Svmwhxt з гордістю прослухав славетний гімн Ліги Чемпіонів перед матчем і це виглядає досить комічно в оздобленій до новорічних свят кімнаті. Хоча горе-менеджер і провалив гру, але зате можна сказати, що він відчув на собі ще більше атмосфери реального фіналу, адже наявність невдоволеної публіки на трибунах це невіднятна частина життя реальних футбольних тренерів.

Геймерська спільнота та шанувальники FM по-доброму посміялися з хлопця та побажали йому удачі у наступних сезонах. У той час інші жартома говорили, що поразка була заслужена, адже менеджер навіть не здогадався надягти офіційний костюм для такої важливої події.