KCD 2 дає гравцям практично повну свободу, при цьому дотримуючись максимального реалізму, але один геймер скористався нею зовсім не так, як будь-хто міг би очікувати, інформує 24 Канал.

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"Різник із Богемії"

Масштабний світ гри Warhorse Studios пропонує гравцям безліч активностей. Окрім основного сюжету, геймерам доступні чимало додаткових завдань та занять, серед яких гра в кості, кулачні бої та інші середньовічні розваги.

Одначе, все це не зацікавило користувача Steam під ніком Markco. У своїй рецензії на гру, він розповів про моторошну мету, яку поставив перед собою у Kingdom Come Deliverance 2.

Я збираю тіла в таборі поблизу початкового міста. Поки що ніхто нічого не запідозрив… Здається, в грі є чимало інших занять, як-от виконання квестів чи гра в кості, але я просто продовжу зносити туди тіла, поки не вб'ю усіх в місті. Потім я перейду до наступного,

– написав гравець.

Такий "спосіб" гри не на жах налякав геймерів, коли завірусився у соцмережі X завдяки сторінці Odd Steam Reviews, яка збирає подібні "дивакуваті" огляди на платформі Valve.

У коментарях до допису фанати KCD 2 розділилися на тих, хто вважає, що необхідно аби хтось "перевірив" ментальне здоров'я геймера, а також тих, які менш критичні до Markco.

Те місто цього заслуговує,

– написав один з коментаторів.

Так чи інакше цей інцидент зайвий раз підтверджує, що у Kingdom Come: Deliverance 2 будь-хто знайде собі заняття до душі.