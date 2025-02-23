KCD 2 має такий же спосіб збереження гри, як і її попередниця, що робить наявність спального місця ледь не обов'язковим пунктом серед критеріїв вибору таверни до відвідування, інформує 24 Канал.
Варте уваги Як прокачати всі навички в Kingdom Come: Deliverance 2
Все виявилося дуже просто
Подорожуючи масштабним світом гри від Warhorse Studios геймери можуть потрапити у шинок без можливості залишитися там на ночівлю.
Застрахувати вас від подібних випадків може знання простої деталі, яку розробники дбайливо помістили в інтерфейс гри.
Як зауважив користувач Reddit під ніком verdantsf, слід звернути увагу на іконку таверни на мапі. Якщо на ній зображений кухоль, обплетений виноградною лозою – ліжка в таверні є, якщо ж кухоль не має цього елементу, то ліжка, а з ними й можливість зберегти гру – відсутні.
Різниця між іконками таверн / Фото з Reddit
Хоча ця інформація є у легенді мапи, чимало гравців Kingdom Come: Deliverance 2 все одно не знали про цей "трюк", пропустивши опис повз очі та були здивовані, виявивши просту закономірність.