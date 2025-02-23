KCD 2 имеет такой же способ сохранения игры, как и ее предшественница, что делает наличие спального места едва ли не обязательным пунктом среди критериев выбора таверны к посещению, информирует 24 Канал.

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Все оказалось очень просто

Путешествуя масштабным миром игры от Warhorse Studios геймеры могут попасть в кабак без возможности остаться там на ночлег.

Застраховать вас от подобных случаев может знание простой детали, которую разработчики заботливо поместили в интерфейс игры.

Как заметил пользователь Reddit под ником verdantsf, следует обратить внимание на иконку таверны на карте. Если на ней изображена кружка, оплетенная виноградной лозой – кровати в таверне есть, если же кружка не имеет этого элемента, то кровати, а с ними и возможность сохранить игру – отсутствуют.

Разница между иконками таверн / Фото с Reddit

Хотя эта информация есть в легенде карты, немало игроков Kingdom Come: Deliverance 2 все равно не знали об этом "трюке", пропустив описание мимо глаз и были удивлены, обнаружив простую закономерность.