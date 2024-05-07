У мережі спалахнув скандал через візит українця з команди NAVI на концерт росіянина Моргенштерна

Гравець кіберспортивної команди Natus Vincere, який задіяний у Counter-Strike 2, втрапив у репутаційну халепу, відвідавши концерт Алішера Валєєва, більше відомого під псевдонімом "Моргенштерн". Він сам опублікував відеоролик, на якому зачитує куплет з однієї з пісень російського виконавця.

Що сталося

Мова йде про Олександра Костилєва, який грає в Natus Vincere під нікнеймом "s1mple", пише Games 24. Він грає на позиції снайпера і був найкращим гравцем Counter-Strike: Global Offensive 2018, 2021 та 2022 року за версією порталу HLTV.ORG.

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Цікаво, що зараз ролик уже видалений, але деякі ЗМІ встигли його завантажити й опублікувати на своїх сторінках.

Видалений з телеграму ролик, де Олександр Костилєв зачитує куплет з пісні Моргенштерна на концерті російського співака: відео

Слідом за цією публікацією, з'явилася ще одна:

Класно дружити з іноагентом, ніхто не може доїб*тися, Алішер топ,

– написав Костилєв.

Про що мова? 6 травня 2022 року Міністерство юстиції Росії оголосило Моргенштерна іноземним агентом. Таким терміном позначають осіб, яких російський уряд вважає нелояльними Кремлю й звинувачує у фінансуванні з боку інших "ворожих" держав. Цей статус Валєєв отримав через те, що 24 лютого 2022 року засудив російське вторгнення в Україну, заявивши окупантам, що "воювати вже не модно" й краще розважатися, "пити вино й танцювати". Щоправда, зробив він це у своїх Stories в інстаграмі, які навряд чи потрапили на очі російським убивцям, що в той самий момент займалися окупацією українських територій.

Попри висловлювання позиції Алішера Валєєва додали до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України через "пропаганду насильства і наркотиків". Він намагається оскаржити заборону на в'їзд в Україну та звернувся з позовом до Служби безпеки України в український суд.

Як виявилось, статус іноагента у Валєєва не вберіг кіберспортсмена Костилєва від претензій та невдоволення його підписників з України. У коментарях до публікації на каналі можна знайти чимало гнівних відгуків про цей факт, а також видно майже 300 негативних реакцій. І якщо відео він видалив, то ця публікація, де він вихваляє Моргенштерна, поки що зберігається.