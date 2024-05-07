Что произошло

Речь идет об Александре Костылеве, который играет в Natus Vincere под никнеймом "s1mple", пишет Games 24. Он играет на позиции снайпера и был лучшим игроком Counter-Strike: Global Offensive 2018, 2021 и 2022 года по версии портала HLTV.ORG.

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Интересно, что сейчас ролик уже удален, но некоторые СМИ успели его скачать и опубликовать на своих страницах.

Удаленнный из телеграма ролик, где Александр Костылев зачитывает куплет из песни Моргенштерна на концерте российского певца: видео

Вслед за этой публикацией, появилась еще одна:

Классно дружить с иноагентом, никто не может доеб*ться, Алишер топ,

– написал Костылев.

О чем речь? 6 мая 2022 года Министерство юстиции России объявило Моргенштерна иностранным агентом. Таким термином обозначают лиц, которых российское правительство считает нелояльными Кремлю и обвиняет в финансировании со стороны других "враждебных" государств. Этот статус Валеев получил из-за того, что 24 февраля 2022 года осудил российское вторжение в Украину, заявив оккупантам, что "воевать уже не модно" и лучше развлекаться, "пить вино и танцевать". Правда, сделал он это в своих Stories в инстаграме, которые вряд ли попали на глаза российским убийцам, что в тот же момент занимались оккупацией украинских территорий.

Несмотря на высказывания позиции Алишера Валеева добавили в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины из-за "пропаганды насилия и наркотиков". Он пытается обжаловать запрет на въезд в Украину и обратился с иском к Службе безопасности Украины в украинский суд.

Как оказалось, статус иноагента у Валеева не уберег киберспортсмена Костылева от претензий и недовольства его подписчиков из Украины. В комментариях к публикации на канале можно найти немало гневных отзывов об этом факте, а также видно почти 300 негативных реакций. И если видео он удалил, то эта публикация, где он восхваляет Моргенштерна, пока сохраняется.