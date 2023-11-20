Фанат Minecraft похвалився неймовірним мегаполісом, на будівництво якого витратив понад 7 років

Напрочуд талановитий гравець Minecraft витратив більш як 7 років на створення неймовірного масштабу мегаполіса у популярній грі від Mojang. Дивовижні фото – у матеріалі.

Відданий шанувальник Minecraft продемонстрував своє неймовірне місто, на будівництво якого у нього пішло цілих сім років.

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Творчі можливості, які дарує геймерам Minecraft практично нескінченні, а з появою нових блоків та апдейтів простору для креативу стає лише більше.

Користувач Reddit під ніком Iskoran-mc поділився скриншотами дивовижного проєкту, створеного в Minecraft.

Мегаполіс, названий Іскораном, на честь свого творця, налічує сотні будівель та інших приголомшливих споруд.

Фото з Reddit

Пейзаж з височезними хмарочосами, розбавлений річками з видовищними мостами, парковими зонами та горами, які видніються вдалині.

Фото з Reddit

На створення мегаполіса такого величезного масштабу, ентузіаст витратив понад сім років.

За словами автора, проєкт починався з "крихітного містечка", однак швидко розрісся, а сам геймер намагався працювати спонтанно, ретельно спланувавши лише деякі локації.

Фото з Reddit

Iskoran_mc розповів, що намагався уникнути мавпування реальних локацій, замість цього поставивши за ціль створення "унікального мегаполіса".