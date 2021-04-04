Гравець Minecraft створив неймовірний портрет за допомогою системи каналів та відра води: відео

Проявивши власну творчу жилку фанат Minecraft, за допомогою системи каналів та всього лише одного відра води, створив гігантський портрет, яким підкорив мережу. Деталі – у матеріалі.

У кубічному світі Minecraft гравці можуть (і часто це роблять) створювати майже все, що завгодно. Це саме той випадок, коли меж для креативу практично немає. Через це іноді здається, що досвідчених шанувальників гри вже не здивуєш "піксель-артами" чи побудовою гігантських міст, проте одному геймерові вдалося завоювати прихильність публіки у досить не хитрий спосіб.

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Користувач Reddit KevinJNguy01 потішив спільноту фанатів гри неймовірним портретом створеним за допомогою звичайного відра води.

Вода з відра у Minecraft покриває сім блоків у всіх напрямках від блоку, на який її "вилили", якщо зробити це на рівній поверхні. Однак, коли вода тече вниз, щоразу, коли вона потрапляє на новий блок рівнем нижче то створюється новий блок "спавну" води й таким чином вона може текти нескінченно.

Саме цей простий, але маловідомий трюк Minecraft дозволив KevinJNguy01 використавши стратегічно розміщені схили, змусити воду текти по каналах і намалювати картину, яка стає видимою лише при погляді зверху. Такий креатив надзвичайно прийшовся до смаку публіці порталу, адже пост геймера набрав понад 77 тисяч вподобань.

Слід зазначити, що це не вперше, коли KevinJNguy01 проявляє такий творчий підхід в Minecraft. Раніше публіка вже схвально оцінювала такі його роботи, як контури різноманітних істот з повідців та гігантський портрет Мерилін Монро.

З огляду на те, що під час пандемії величезна кількість гравців повернулася чи навіть вперше відкрила для себе Minecraft, можна очікувати ще багато дивовижних та розумних фан-артів. Адже багато геймерів в коментарях до публікації KevinJNguy01 вже висловили зацікавленість самотужки "побавитись" з механіками води у своїх власних світах Minecraft, тому, цілком ймовірно, що ми ще побачимо багато подібних витворів.