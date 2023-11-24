Один гравець Minecraft витратив неймовірну кількість часу на створення напрочуд детальної копії корабля USS Eclipse із Star Trek, більш відомого у нас як Зоряний Шлях.

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Гравець, який використовує нікнейм AstralSapphire на Reddit, поділився з користувачами платформи результатом своїх 700 годин кропіткої праці.

Ним стала детальна репліка зорельота USS Eclipse.

Гігантський корабель складається з кількох секцій, включаючи вхід у відсік для шатлів, системи дефлекторів, магістральну лінію та капітанський місток.

Зовнішній дизайн проєкту геймера неможливо відрізнити від оригінального USS Eclipse, а внутрішнє оздоблення виглядає просто космічно завдяки спеціальним пакетам текстур та ресурсів, що їх використав гравець.

Дивовижний зореліт, збудований геймером / Reddit