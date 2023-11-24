Один игрок Minecraft потратил невероятное количество времени на создание удивительно подробной копии корабля USS Eclipse из Star Trek, более известного у нас как Звездный Путь.

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Игрок, использующий никнейм AstralSapphire на Reddit, поделился с пользователями платформы результатом своих 700 часов кропотливого труда.

Им стала подробная реплика звездолета USS Eclipse.

Гигантский корабль состоит из нескольких секций, включая вход в отсек для шаттлов, системы дефлекторов, магистральную линию и капитанский мостик.

Внешний дизайн проекта геймера невозможно отличить от оригинального USS Eclipse, а внутренняя отделка выглядит просто космически благодаря специальным пакетам текстур и ресурсов, используемых игроком.

Удивительный звездолет, построенный геймером / Reddit