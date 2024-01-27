Стрімер Palword випадково зруйнував свою унікальну базу одним кліком – кумедне відео

Незграбний стрімер Palworld зробив трагічну помилку, зруйнувавши власну неймовірну базу всього одним кліком. Його реакція миттєво стала вірусною в мережі.

Гравець Palworld витратив десятки годин на побудову феноменальної бази, а втратив її за одну трагічну мить.

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Подібно до інших ігор з елементами виживання, Palworld дає геймерам змогу збудувати собі власний штаб, зробивши його настільки крутим на скільки дозволяє уява.

Деякі шанувальники Palworld так полюбили цей елемент гри, що витрачають на вдосконалення своїх дизайнів десятки годин, водночас інші геймери надають перевагу функціональності, а не формі, та займаються розведенням унікальних видів "друзів".

Величезний стрибок популярності завдяки Palword отримав стрімер ChrisCovent, який став автором вірусного відео.

У ролику, геймер був у розпалі творчої роботи на своїй базі, коли раптом вирішив прибрати сходи біля її фундаменту. Після їх видалення сталася миттєва ланцюгова реакція, що зруйнувала всю конструкцію, над якою він працював, оскільки сходи, очевидно, були єдиною опорою для решти будівлі над землею.

Кумедний випадок у Palword – дивитися відео

Цей веселий момент за участі стрімера став настільки популярним, що його переглянули понад 830 тисяч осіб.