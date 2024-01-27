Игрок Palworld потратил десятки часов на постройку феноменальной базы, а потерял ее за один трагический миг.

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Подобно другим играм с элементами выживания, Palworld дает геймерам возможность построить себе собственный штаб, сделав его столь крутым на сколько позволяет воображение.

Некоторые поклонники Palworld так полюбили этот элемент игры, что тратят на усовершенствование своих дизайнов десятки часов, в то же время другие геймеры предпочитают функциональность форме, и занимаются разведением уникальных видов "друзей".

Огромный скачок популярности благодаря Palword получил стример ChrisCovent, ставший автором вирусного видео.

В ролике, геймер был в разгаре творческой работы на своей базе, когда вдруг решил убрать лестницу у ее фундамента. После ее удаления произошла мгновенная цепная реакция, что разрушила всю конструкцию, над которой он работал, поскольку лестница, очевидно, были единственной опорой для остального здания над землей.

Забавный случай в Palword– смотреть видео

Этот веселый момент при участии стримера стал настолько популярным, что его просмотрели более 830 тысяч человек.