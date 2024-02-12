У Palworld кожен геймер може знайти заняття до душі, тому поки дехто намагається виконати "неможливі" челенджі, інші спокійно й розмірено будують бази своєї мрії.

Також цікаво На PIN-UP․UA стали доступні ігри Betsolutions

Однак іноді інженерна ідилія може піти нанівець за лічені секунди, як це вже ставалося зі стрімером, який випадково зруйнував всю свою базу.

Повторив помилку контент-мейкера і пересічний гравець, користувач Reddit під ніком BlingCringus, щоправда, він зробив це навіть видовищніше.

Геймер виклав на платформі ролик, у якому видно як він розмістив свого роду джакузі на терасі власної віртуальної домівки. Однак, коли гравець намагався розмістити другу ванну поблизу, він випадково видалив пласт підлоги.

Від неочікуваності BlingCringus впав у діру, що виникла, та ще у повітрі випадково вистрілив у землю з гранатомета, думаючи, що він все ще в режимі будівництва.

У результаті уся база гравця вибухнула за лічені секунди, залишивши на землі лише матеріали та попелище.

Неприємний випадок у Palworld – дивитися відео

Геймер уточнив, що виклав відео, аби інші гравці не повторювали його помилок та не носили такої руйнівної зброї під час будівництва.

Шанувальники Palworld своєю чергою поспівчували BlingCringus, хоча зізналися, що ролик вийшов напрочуд кумедним.