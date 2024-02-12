В Palworld каждый геймер может найти занятие по душе, поэтому пока некоторые пытаются выполнить "невозможные" челленджи, другие спокойно и размеренно строят базы своей мечты.

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Однако иногда инженерная идиллия может пойти насмарку за считанные секунды, как это уже происходило со стримером, который случайно разрушил всю свою базу.

Повторил ошибку контент-мейкера и рядовой игрок, пользователь Reddit под ником BlingCringus, правда, он сделал это даже зрелищнее.

Геймер выложил на платформе ролик, в котором видно как он разместил своего рода джакузи на террасе собственного виртуального дома. Однако, когда игрок пытался разместить вторую ванну вблизи, он случайно удалил пласт пола.

От неожиданности BlingCringus упал в возникшую дыру и еще в воздухе случайно выстрелил в землю из гранатомета, думая, что он все еще в режиме строительства.

В результате вся база игрока взорвалась за считанные секунды, оставив на земле лишь материалы и пепелище.

Неприятный случай в Palworld – смотреть видео

Геймер уточнил, что выложил видео, чтобы другие игроки не повторяли его ошибок и не носили такого разрушительного оружия во время строительства.

Поклонники Palworld в свою очередь посочувствовали BlingCringus, хотя признались, что ролик получился на удивление забавным.