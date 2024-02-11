В начале года Palworld как цунами ворвалась в игровую индустрию и стала одной из самых популярных видеоигр в истории Steam.

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Проходит время, но ажиотаж вокруг проекта не спадает, а геймеры продолжают хвастаться своими уникальными достижениями, полученными в игре.

На этот раз изрядно выделился пользователь Reddit под ником gonnaputmydickinit.

Основой игрового процесса Palworld является поиск и ловля "друзей" – местного аналога покемонов. Эти создания помогают игроку повсюду: от создания предметов до помощи в битвах.

Однако наш герой решил сделать "невозможное", а именно пройти игру, не поймав ни одного друга.

На платформе геймер поделился скриншотом где видно, что он получил достижение за победу над первым боссом, хотя при этом "ачивка" за поимку первого "друга" остается заблокированной.

К тому же энтузиаст утверждает, что играет на самом высоком уровне сложности, что делает его достижения еще более удивительным.

Секрет успеха прохождения заключается в бесконечном сборе и обработке ягод, которые игрок затем продает торговцу в обмен на снаряжение и патроны.

Геймер пообещал продолжать свою попытку пройти игру подобным образом пока не "упрется в стену", а другие поклонники Palworld поддержали его начинание и даже дали ряд советов, которые могут несколько облегчить этот уникальный челлендж.