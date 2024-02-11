Фанат Palworld похвалився виконанням "неможливого" челенджу

Шанувальник мега хіта Palworld від Pocket Pair здивував ігрову спільноту, поділившись своїм унікальним досягненням, яке до цього багато хто вважав неможливим.

На початку року Palworld як цунамі увірвалася в ігрову індустрію та стала однією з найпопулярніших відеоігор в історії Steam.

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Минає час, але ажіотаж навколо проєкту не спадає, а геймери продовжують вихвалятися своїми унікальними досягненнями, здобутими в грі.

Цього разу неабияк виділився користувач Reddit під ніком gonnaputmydickinit.

Основою ігрового процесу Palworld є пошук та ловля "друзів" – місцевого аналога покемонів. Ці створіння стають при нагоді гравцю всюди: від створення предметів до допомоги в битвах.

Однак наш герой вирішив зробити "неможливе", а саме пройти гру, не зловивши жодного друга.

На платформі геймер поділився скриншотом де видно, що він здобув досягнення за перемогу над першим босом, хоча при цьому "ачівка" за впіймання першого "друга" залишається заблокованою.

До того ж ентузіаст стверджує, що грає на найвищому рівні складності, що робить його досягнення ще дивовижнішим.

Секрет успіху проходження полягає у нескінченному збиранні та обробці ягід, які гравець потім продає торговцю в обмін на спорядження та набої.

Геймер пообіцяв продовжувати свою спробу пройти гру подібним чином доки не "впреться в стіну", а інші шанувальники Palworld підтримали його починання та навіть дали низку порад, які можуть дещо полегшити цей унікальний челендж.