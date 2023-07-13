Red Dead Redemption 2 надає гравцям повністю реалізований віртуальний світ, який можна досліджувати, як геймери вважають за потрібне.

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Покарання за самозахист

Гравці можуть здійснювати не надто добрі вчинки, які були б доречними на Дикому Заході. Наприклад, вбивати мирних жителів чи грабувати їх.

Однак таких злочинців карають за допомогою системи розшуку в разі, якщо геймери здійснюють аж надто багато поганих вчинків. Тоді на них починають "полювати" правоохоронці.

Втім, в одному з таких випадків система дещо дала збій. На гравця несподівано напав неігровий персонаж з ножем. Правоохоронець, який стояв зовсім поряд, просто проігнорував напад.

Поки полісмен так і стояв, не надаючи жодної уваги тому, що відбувається, напад тривав. І щойно геймер дістав револьвера й ударив ним нападника, полісмен дістав і свою зброю.