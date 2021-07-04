Напевно, всі геймери час від часу стикаються з різноманітними технічними недоліками у відеоіграх. Зазвичай у такі моменти гравці згадують розробників "незлим тихим словом", хоча є й винятки. Саме записом такого моменту й поділився користувач з нікнеймом tock-N-call-borture.

Під час проходження відеогри Red Dead Redemption 2 він зіштовхнувся з неординарним багом. В одній з місій головним героями просто потрібно перейти через міст. Здавалося, що з цим завданням вони мають впоратися без особливих проблем, щоправда, в цей момент технічна складова гри дала збій. Річ у тім, що дерев'яний міст почав розгойдуватися, а перейти на іншу сторону було просто неможливо.

Геймер одразу ж це зрозумів, тому й зупинив протагоніста перед мостом. А от одну з головних героїнь вже було не зупинити. Здається, штучний інтелект не помітив жодних проблем з цим мостом. Перша спроба Седі перейти на іншу сторону завершилася невдало, бо вона "зустрілася" з найближчою скелею. Щоправда, одразу ж послідувала наступна спроба, яка завершилася цікавіше. Седі підкинуло вгору на неймовірну висоту, а її приземлення виглядало достатньо жорстко. Але навіть після такого падіння "боротьба" цієї героїні з мостом продовжилася.

Загалом геймер tock-N-call-borture відзначив, що витратив годину реального часу на цей міст. Своїм записом він поділився на відомій платформі Reddit. Варто відзначити, що шанувальникам гри Red Dead Redemption 2 цей пост дуже сподобався: 6 тисяч вподобань та понад сто коментарів.

Кумедний баг з відеогри Red Dead Redemption 2 – відео