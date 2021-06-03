Відеогра Red Dead Redemption 2 вийшла ще у жовтні 2018 року, але й зараз її можна віднести до когорти найреалістичніших. Деякі телешоу навіть плутали реальні фото та кадри з цієї гри від Rockstar Games. Щоправда, здається, головний герой цієї історії "забув" про таку реалістичність гри.

До теми На телебаченні сплутали скріншот з Red Dead Redemption 2 з реальним фото

Геймер з нікнеймом A-Golden-Frog своїм записом поділився на всесвітньо відомій платформі Reddit. Його пост дуже сподобався іншим користувачам, а також швидко зібрав майже 23 тисячі вподобань та понад 300 коментарів. Запис одразу ж потрапив до когорти найкращих за останній місяць у розділі Red Dead Redemption 2. Головний герой цієї історії вирішив повторити у відеогрі відому сцену з мультфільму "Спірит: Душа прерій".

Цей мультфільм вийшов ще у 2002 році, а також був номінований на премію "Оскар". Події цієї стрічки розгортаються на Дикому Заході, а головними героями є мустанг Спірит та індіанець Літл Крік. В одній зі сцен цього мультфільму вони опиняються на краю каньйону, у пастці. Тому головні герої наважуються на відчайдушний стрибок через величезну прірву. Своєї цілі вони досягли, хоча у реальності повторити такий трюк навряд чи вийде.

Не вийшло повторити цей неймовірний стрибок й в Red Dead Redemption 2, хоча A-Golden-Frog дуже старався. Він підібрав схожу локацію, коня, а також зачіску для свого персонажа. Щоправда, навіть така увага до деталей йому не допомогла, бо фізика у Red Dead Redemption 2 виявилася сильнішою за нього. Напевно, це майже ідеальна демонстрація того, як ця сцена мала б завершитися у реальності.

Сцена з мультфільму "Спірит: Душа прерій" у відеогрі Red Dead Redemption 2 – відео