Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла еще в октябре 2018 года, но и сейчас ее можно отнести к числу самых реалистичных. Некоторые телешоу даже путали реальные фото и кадры из этой игры от Rockstar Games. Правда, кажется, главный герой этой истории "забыл" о такой реалистичности игры.

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Геймер с никнеймом A-Golden-Frog своей записью поделился на всемирно известной платформе Reddit. Его пост очень понравился другим пользователям, а также быстро собрал почти 23 тысячи лайков и более 300 комментариев. Запись сразу же попала в число лучших за последний месяц в разделе Red Dead Redemption 2. Главный герой этой истории решил повторить в видеоигре известную сцену из мультфильма "Спирит: Душа прерий".

Этот мультфильм вышел еще в 2002 году, а также был номинирован на премию "Оскар". События этой ленты разворачиваются на Диком Западе, а главными героями являются мустанг Спирит и индеец Литл Крик. В одной из сцен этого мультфильма они оказываются на краю каньона, в ловушке. Поэтому главные герои решаются на отчаянный прыжок через огромную пропасть. Своей цели они достигли, хотя в реальности повторить такой трюк вряд ли получится.

Не получилось повторить этот невероятный прыжок и в Red Dead Redemption 2, хотя A-Golden-Frog очень старался. Он подобрал похожую локацию, лошадь, а также прическу для своего персонажа. Правда, даже такое внимание к деталям ему не помогла, потому что физика в Red Dead Redemption 2 оказалась сильнее него. Наверное, это почти идеальная демонстрация того, как эта сцена должна была бы завершиться в реальности.

Сцена из мультфильма "Спирит: Душа прерий" в видеоигре Red Dead Redemption 2​ – видео