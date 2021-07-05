Гравець Red Dead Redemption 2 майстерно відтворив промо зображення першої частини

Шанувальник серії Red Dead Redemption, відтворив рекламні постери оригінальної гри у сиквелі, продемонструвавши, як покращилися візуальні ефекти франшизи. Результат його старань у матеріалі.

Подібно до оригінального Red Dead Redemption, сиквел забезпечує гравцям величезний відкритий світ у невблаганному серці Америки, який гравці можуть досліджувати, паралельно займаючись мисливством, рибальством, збиральництвом чи просто милуючись краєвидами та роблячи круті знімки за допомогою просунутого фоторежиму.

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Нещодавно один із шанувальників серії під ніком PangolinIcy9769 вирішив поєднати приємне з корисним та відтворив кілька відомих рекламних зображень першої гри у RDR 2, щоб продемонструвати наскільки серія зробила крок вперед у графічному плані.

На першому промо зображенні з оригінальної гри, її головний герой – Джон Марстон, біжить дахом потяга. PangolinIcy9769 вдалося достатньо точно відтворити це зображення в Red Dead Redemption 2, підібравши практично ідентичний кут камери.

Джон Марстон на даху потяга у RDR та RDR2 / зображення gamerant

На другому рекламному зображенні видно, як Марстон, сидячи верхи на коні, стоїть на дибах, коли поїзд проїжджає повз. Графічні поліпшення видно неозброєним оком, особливо виділяються деталі на передній частині локомотива та робота з тінями.

Марстон та його вірний кінь у RDR та RDR2 / зображення gamerant

На останньому зображенні, відтвореному PangolinIcy9769 той же таки Джон знову підіймає коня на диби в напрямку поїзда, що наближається через нічну пітьму. Мабуть, найатмосферніше фото, яке показує величезний прогрес у реалістичності освітлення.

Атмосферний кадр у RDR та RDR2 / зображення gamerant

Загалом, рекламні зображення першої гри та зображення зроблені геймером розділяють довгих вісім років розробки, і зрозуміло, що відмінності більш ніж помітні. Проте багато шанувальників серії позитивно відреагували на старання PangolinIcy9769, відмітивши, що спільнота була б явно не проти ремейку першої гри з візуальною складовою сиквелу.