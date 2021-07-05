Подобно оригинальной Red Dead Redemption, сиквел обеспечивает игрокам огромный открытый мир в неумолимом сердце Америки, который игроки могут исследовать, параллельно занимаясь охотой, рыболовством, собирательством или просто любуясь видами и делая крутые снимки с помощью продвинутого фоторежима.

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Недавно один из поклонников серии под ником PangolinIcy9769 решил совместить приятное с полезным и воссоздал несколько известных рекламных изображений первой игры в RDR 2, чтобы продемонстрировать, насколько серия сделала шаг вперед в графическом плане.

На первом промо изображении из оригинальной игры, ее главный герой – Джон Марстон, бежит по крыше поезда. PangolinIcy9769 удалось достаточно точно воспроизвести это изображение в Red Dead Redemption 2, подобрав практически идентиченый угол камеры.

Джон Марстон на крыше поезда в RDR и RDR2 / изображение gamerant

На втором рекламном изображении видно, как Марстон, сидя верхом на лошади, стоит на дыбах возле проезжающего мимо поезда. Графические улучшения видны невооруженным глазом, особенно выделяются детали на передней части локомотива и работа с тенями.

Марстон и его верный конь в RDR и RDR2 / изображение gamerant

На последнем изображении, воссозданном PangolinIcy9769 все тот же Джон снова поднимает коня на дыбы в направлении приближающегося сквозь ночную тьму поезда. Пожалуй, это самое атмосферное фото, которое показывает огромный прогресс в реалистичности освещения.

Атмосферный кадр в RDR и RDR2 / изображение gamerant

В общем и целом, рекламные изображения первой игры и изображения сделанные геймером разделяют долгих восемь лет разработки, и понятно, что различия более чем заметны. Однако многие поклонники серии положительно отреагировали на старания PangolinIcy9769, заметив, что сообщество было бы явно не против ремейка первой игры с визуальной составляющей сиквела.