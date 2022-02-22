Гравець Red Dead Redemption 2 відтворив у грі сцену в дусі Джона Віка: видовищне відео

22 лютого 2022 , 14:59
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Шанувальник Red Dead Redemption 2 поділився коротким відео, у якому показав, що Джон Марстон нічим не поступається у навичках знищення ворогів навіть Джону Віку.

Red Dead Redemption – це гра, розробники якої доклали усіх зусиль, щоб кінцевий продукт був драматичним, автентичним та захопливим. 

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Дикий Захід, представлений в грі, це брутальне, криваве та сповнене небезпек місце. Подібний сетинг зумовлює те, що стрілянина та бійки є невіднятною частиною геймплею, тому здається, що ними важко когось здивувати. Проте одному геймерові це усе ж вдалося. 

Користувач тіктоку під ніком deedawww поділився відео з записом свого ігрового процесу, яке вразило геймерів подібністю на сцени відомої франшизи бойовиків під назвою Джон Вік.

Схоже, що герой гри, що примітно його також звуть Джон, нічим не поступається у бойових навичках славнозвісному голлівудському кілеру, а сцена з гри виглядає настільки кінематографічно, що запросто могла б увійти до якогось із фільмів франшизи й навряд чи багато глядачів помітили б підміну. 

Неймовірна сцена у RDR 2 / відео deedawww

@deedawww Baba Yaga ( Fake guns ) ( Fake Blood ) #reddeadredemption2 #reddeadredemption2clips #rdr2mods #rdr2online #savereddeadonline #fypage #fyp #RDR2 #rdr2 #rdr2clips ♬ original sound - DEEDAW
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Схожість між цим відео і фільмами про Джона Віка складно заперечувати, а інтенсивна електронна музика на задньому плані лише посилює напругу та енергію сцени.

Відеоролик неймовірно прийшовся до смаку геймерам та лише у тіктоці набрав понад 5,8 мільйона переглядів та більш як 680 тисяч лайків усього лише за 3 дні. 

Автор: Максим Задворський