Red Dead Redemption – это игра, разработчики которой приложили все усилия, чтобы конечный продукт был драматичным, аутентичным и увлекательным.

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Дикий Запад, представленный в игре, это грубое, кровавое и полное опасностей место. Подобный сетинг обуславливает то, что стрельба и драки являются неотъемлемой частью геймплея, поэтому кажется, что ими трудно кого-то удивить. Однако одному геймеру это все же удалось.

Пользователь тиктока под ником deedawww поделился видео с записью своего игрового процесса, которое поразило геймеров схожестью со сценами известной франшизы боевиков под названием Джон Уик.

Похоже, что герой игры, что примечательно его также зовут Джон, ничем не уступает в боевых навыках знаменитому голливудскому киллеру, а сцена из игры выглядит настолько кинематографически, что запросто могла бы войти в какой-нибудь из фильмов франшизы и вряд ли бы много зрителей заметили подвох.

Невероятная сцена в RDR 2 / видео deedawww

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Сходство между этими видео и фильмами о Джоне Уике сложно отрицать, а интенсивная электронная музыка на заднем плане лишь усиливает напряжение и энергетику сцены.

Видеоролик невероятно пришелся по вкусу геймерам и только в тиктоке набрал более 5,8 миллиона просмотров и более 680 тысяч лайков всего за 3 дня.