Red Dead Redemption 2 – це одна з найкращих відеоігор в історії й природно, що вона може розважати гравців у найнеочікуваніші способи.

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Користувач Reddit під ніком RazkaTaz поділився роликом, у якому його Артур Морган став жертвою напрочуд кумедної ситуації.

Геймер саме зв'язував розшукуваного злочинця аби отримати нагороду за його затримання, однак під час цього випадково переключився з ласо на інший предмет інвентарю.

Через це злодію вдалося вдарити протагоніста, RazkaTaz захотів швидко відповісти йому, однак не розрахував що двоє коней знаходилися в радіусі його атаки.

Удар геймера зачепив одразу двох скакунів, а вони вже не потерпіли такого ставлення до себе та дали відсіч.

Кумедний випадок у RDR 2: дивитися відео

Могутні копита поцілили в Моргана одночасно, внаслідок чого персонаж загинув миттєво, перетворивши звичайний ігровий епізод у напрочуд кумедну ситуацію.