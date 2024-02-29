Гравець пройшов Skyrim на 100% без читів і модів, досягнувши 1337 рівня: відеозвіт

Через 12 з гаком років після релізу The Elder Scrolls V: Skyrim одному з геймерів вдалося пройти гру на 100%, зробивши в ній усе, що тільки можна. Користувач показав свої досягнення у відео й навіть виклав у відкритий доступ файл збереження.

Деталі досягнення

Автор ролика повністю дослідив світ, виконав усі квести (зокрема маловідомі та приховані), відкрив усі заклинання, прокачав на максимум усі характеристики, здібності та навички, отримав усі предмети, купив і обставив усі будинки. До фіналу його герой досяг 1337-го рівня (число вибрано навмисно й відсилає до "мови хакерів" Leet, що виникла в 90-х. У ній просто замінювали літери на схожі цифри й символи).

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Загалом гравець під ніком pawelos4 провів у The Elder Scrolls V: Skyrim і The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition понад 1800 годин, але "чисте" проходження за цього персонажа тривало 387 годин. Десятки з них він витратив, раз по раз накладаючи одні й ті самі заклинання на випадкових NPC, щоб підвищити навички до легендарних.

В інтерв'ю з GamesRadar він розповів, що під час виконання монотонних дій, щоб не занудьгувати, дивився що-небудь на YouTube або Netflix. Загалом знадобилося приблизно 80 окремих сесій. Кінцевою метою було "перевірити, наскільки далеко можна зайти в цій грі без шахрайства".

Демонстрація результатів: відео

Втім, "повним" проходження можна назвати з невеликими застереженнями. З виходом патчу 1.9 межа розвитку персонажа повністю зникла: щойно навичка стає легендарною, її дозволяється прокачувати заново необмежену кількість разів. Утім, це не робить їх сильнішими, тому pawelos4 підвищив більшу частину один раз і лише "Ілюзію" – 4500 разів заради досягнення бажаного рівня героя. Якби натомість він вирішив покращити все до 250-го рівня, через навички на кшталт "Злому" йому знадобилося б "років 20".

Pawelos4 не використовував консольні команди, чити й моди. Охочі упевнитися в його чесності можуть подивитися 11-годинне відео, що демонструє шлях від 116-го до 1337-го рівня. Насправді воно триває 43 години, але автор прискорив ролик у чотири рази, щоб його можна було завантажити на YouTube.

Відчути себе "найлегендарнішим персонажем" може будь-хто – pawelos4 поділився файлом збереження на Nexus Mods.

Цікаво, що вкрай високі показники (7000 здоров'я, 4360 магії та 2300 витривалості) не роблять героя невразливим. Як зазначив автор, деякі вороги — наприклад, магічні аномалії та General Falx Carius з доповнення Dragonborn – розвиваються разом із героєм нескінченно, хоч і значення шкоди, що наноситься, залишається досить низьким. Найнебезпечнішим супротивником він назвав ебонітового воїна (Ebony Warrior) з того ж аддону: він здатний забрати половину здоров'я за одну атаку.