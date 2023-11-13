Фанат Starfield похвастався дивовижною базою, збудованою в місячному кратері: видовищне фото

Винахідливий шанувальник Starfield вирішив зробити Місяць своєю базою у грі та збудував там дивовижний аванпост в одному з кратерів. Неймовірні фото – у матеріалі.

Шанувальники Starfield продовжують тішити нас власними вигадками й хоча сьогоднішній герой не витратив 340 годин на будівництво аванпосту, його творіння все одно вартує уваги.

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У масштабній космічні RPG від Bethesda, Землю спіткала важка доля, яка перетворила її у пустку, стерши звичний ландшафт рідного світу.

Однак, з огляду на те, що у грі присутня Сонячна система, то у ній все ж можна побачити дещо знайоме.

Відтак, гравець під ніком Thunder-_-Bear вирішив зробити Місяць своєю основною базою та знайшов ідеальне місце для її будівництва, потому поділившись результатом на Reddit.

Фото з Reddit

Його форпост, звісно, виглядає досить скромно у порівнянні з деякими іншими, але розташування у місячному кратері легко компенсує відсутність структурної складності.

Фото з Reddit

Хоча механіка будівництва баз завоювала любов далеко не усіх геймерів, проте такі творіння як це можуть підігріти до неї інтерес та заохотити гравців збудувати якийсь захопливий аванпост і у своєму Всесвіті.