Фанат Starfield похвастався дивовижною базою, збудованою в місячному кратері: видовищне фото
Джерело:Reddit
Винахідливий шанувальник Starfield вирішив зробити Місяць своєю базою у грі та збудував там дивовижний аванпост в одному з кратерів. Неймовірні фото – у матеріалі.
Шанувальники Starfield продовжують тішити нас власними вигадками й хоча сьогоднішній герой не витратив 340 годин на будівництво аванпосту, його творіння все одно вартує уваги.
Також цікаво Відомі не лише в кіно: шість голлівудських акторів, які з'являлися у відеоіграх
У масштабній космічні RPG від Bethesda, Землю спіткала важка доля, яка перетворила її у пустку, стерши звичний ландшафт рідного світу.
Однак, з огляду на те, що у грі присутня Сонячна система, то у ній все ж можна побачити дещо знайоме.
Відтак, гравець під ніком Thunder-_-Bear вирішив зробити Місяць своєю основною базою та знайшов ідеальне місце для її будівництва, потому поділившись результатом на Reddit.
Фото з Reddit
Його форпост, звісно, виглядає досить скромно у порівнянні з деякими іншими, але розташування у місячному кратері легко компенсує відсутність структурної складності.
Хоча механіка будівництва баз завоювала любов далеко не усіх геймерів, проте такі творіння як це можуть підігріти до неї інтерес та заохотити гравців збудувати якийсь захопливий аванпост і у своєму Всесвіті.