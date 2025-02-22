Спідранер Super Mario 64 побив 3 світові рекорди за 4 дні

Відомий спідранер під ніком Bubzia перевершив самого себе, у неповторному стилі побивши одразу 3 світових рекорди з проходження Super Mario 64 наосліп всього за три дні.

Шанувальники швидкісних проходжень Super Mario 64 точно знають псевдонім Bubzia, адже цей ентузіаст кілька років тримав низку рекордів з проходження класичної гри наосліп, інформує 24 Канал з посиланням на gamesradar+.

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Фантастичний тиждень

18 лютого наш герой як завжди проводив трансляції, тренуючись у категорії спідранів "70 зірок".

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Геймер втомився і вирішив наостанок швидко пробігтись у набагато коротшій категорії "1 зірка". В результаті Bubzia випадково побив світовий рекорд, встановивши час у 11 хвилин 24 секунди (попередній був 12 хв. 13 сек., зафіксований у грудні 2024 року).

Я не дуже нервував, тому що думав, що спроба була досить поганою,

– пожартував рекордсмен.

Повний забіг – дивіться відео

Вже наступного дня – 19 лютого, стример знову вирішив випробувати себе в простішій категорії.

"Жертвою" ентузіаста стала "31 зірка". Результат? Доволі передбачуваний. Bubzia встановив ще один новий світовий рекорд, перевищивши попередній час у 36 хвилин 53 секунди, який він же встановив у листопаді 2024 року. Нова тріумфальна відмітка – 35 хвилин 13 секунд.

Врешті, геймер повернувся до своєї першочергової цілі й 21 лютого, лише через два дні після останнього свого рекорду, оновив час у категорії "70 зірок", поставивши світовий рекорд в 1 годину 22 хвилини 11 секунд.

Рекордний забіг в найскладнішій категорії – перегляньте відео

Таким чином Bubzia оновив свій старий час в 1 годину 25 хвилин 11 секунд, встановлений ще в червні 2023 року.

Ще один день в офісі, ще один світовий рекорд, чувак,

– коротко резюмував досягнення стример.

Історія спідранів, ймовірно, не знала настільки майстерного гравця як Bubzia і навряд якийсь відчайдух поб'є бодай якийсь з його рекордів найближчим часом.