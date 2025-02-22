Спідранер Super Mario 64 побив 3 світові рекорди за 4 дні
- Спідранер Bubzia встановив три світові рекорди з проходження Super Mario 64 наосліп за чотири дні у категоріях "1 зірка", "31 зірка" та "70 зірок".
- Його рекорди включають час 11 хвилин 24 секунди для "1 зірки", 35 хвилин 13 секунд для "31 зірки" та 1 годину 22 хвилини 11 секунд для "70 зірок".
- Bubzia перевершив свої попередні рекорди, встановлені у 2023 та 2024 роках, демонструючи високий рівень майстерності у спідрані.
Відомий спідранер під ніком Bubzia перевершив самого себе, у неповторному стилі побивши одразу 3 світових рекорди з проходження Super Mario 64 наосліп всього за три дні.
Шанувальники швидкісних проходжень Super Mario 64 точно знають псевдонім Bubzia, адже цей ентузіаст кілька років тримав низку рекордів з проходження класичної гри наосліп, інформує 24 Канал з посиланням на gamesradar+.
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Фантастичний тиждень
18 лютого наш герой як завжди проводив трансляції, тренуючись у категорії спідранів "70 зірок".
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Геймер втомився і вирішив наостанок швидко пробігтись у набагато коротшій категорії "1 зірка". В результаті Bubzia випадково побив світовий рекорд, встановивши час у 11 хвилин 24 секунди (попередній був 12 хв. 13 сек., зафіксований у грудні 2024 року).
Я не дуже нервував, тому що думав, що спроба була досить поганою,
– пожартував рекордсмен.
Повний забіг – дивіться відео
Вже наступного дня – 19 лютого, стример знову вирішив випробувати себе в простішій категорії.
"Жертвою" ентузіаста стала "31 зірка". Результат? Доволі передбачуваний. Bubzia встановив ще один новий світовий рекорд, перевищивши попередній час у 36 хвилин 53 секунди, який він же встановив у листопаді 2024 року. Нова тріумфальна відмітка – 35 хвилин 13 секунд.
Врешті, геймер повернувся до своєї першочергової цілі й 21 лютого, лише через два дні після останнього свого рекорду, оновив час у категорії "70 зірок", поставивши світовий рекорд в 1 годину 22 хвилини 11 секунд.
Рекордний забіг в найскладнішій категорії – перегляньте відео
Таким чином Bubzia оновив свій старий час в 1 годину 25 хвилин 11 секунд, встановлений ще в червні 2023 року.
Ще один день в офісі, ще один світовий рекорд, чувак,
– коротко резюмував досягнення стример.
Історія спідранів, ймовірно, не знала настільки майстерного гравця як Bubzia і навряд якийсь відчайдух поб'є бодай якийсь з його рекордів найближчим часом.