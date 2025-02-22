Поклонники скоростных прохождений Super Mario 64 точно знают псевдоним Bubzia, ведь этот энтузиаст несколько лет держал ряд рекордов по прохождению классической игры вслепую, информирует 24 Канал со ссылкой на gamesradar+.

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Фантастическая неделя

18 февраля наш герой как всегда проводил трансляции, тренируясь в категории спидранов "70 звезд".

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Геймер устал и решил напоследок быстро пробежаться в гораздо более короткой категории "1 звезда". В результате Bubzia случайно побил мировой рекорд, установив время в 11 минут 24 секунды (предыдущий был 12 мин. 13 сек., зафиксирован в декабре 2024 года).

Я не очень нервничал, потому что думал, что попытка была довольно плохой,

– пошутил рекордсмен.

Полный забег – смотрите видео

Уже на следующий день – 19 февраля, стример снова решил испытать себя в более простой категории.

"Жертвой" энтузиаста стала "31 звезда". Результат? Довольно предсказуемый. Bubzia установил еще один новый мировой рекорд, превысив предыдущее время в 36 минут 53 секунды, которое он же установил в ноябре 2024 года. Новая триумфальная отметка – 35 минут 13 секунд.

В конце, геймер вернулся к своей первоочередной цели и 21 февраля, всего через два дня после последнего своего рекорда, обновил время в категории "70 звезд", поставив мировой рекорд в 1 час 22 минуты 11 секунд.

Рекордный забег в самой сложной категории – посмотрите видео

Таким образом Bubzia обновил свое старое время в 1 час 25 минут 11 секунд, установленное еще в июне 2023 года.

Еще один день в офисе, еще один мировой рекорд, чувак,

– коротко резюмировал достижение стример.

История спидранов, вероятно, не знала столь мастеровитого игрока как Bubzia и вряд ли какой-то смельчак побьет хоть какой-то из его рекордов в ближайшее время.