Натуральні продукти та жодної хімії: гравець у Valheim знімає кумедну рекламу про власну ферму

Гравець у Valheim знімає кумедні відео про власну внутрішньоігрову ферму. Він розповідає про різноманітні продукти у стилістиці старих рекламних роликів.

Відеогра Valheim вийшла на початку лютого та одразу стала дуже популярною серед геймерів. Гра вже тривалий час утримується у топах продажів, а також встановила кілька рекордів за цей час. Звісно, середній онлайн гравців поки також не просідає, а за цим показником відеогра одна з найкращих у Steam.

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У цієї відеогри є одна достатньо конкретна ціль – ліквідувати всіх босів. Щоправда, більшість гравців залишається у цьому світі вікінгів й після виконання всіх сюжетних завдань. Кожен може знайти собі заняття до душі у Valheim, наприклад, деякі відтворюють у грі різноманітні грандіозні чи відомі структури, а інші вигадують цікаві чи кумедні челенджі. А головний герой цієї історії вирішив зайнятися рекламою власної внутрішньоігрової ферми.

Щоправда, робить TheNarrator11 це у кумедній та пародійній формі, а також майже у точності повторює стилістику деяких старих рекламних роликів. У першому відео він розповів про ріпу, яку вирощує на своїй фермі із назвою Homestead Farms. Ентузіаст відзначив, що такий прекрасний продукт він отримав без використання хімічних речовин, а вся справа у сонці, воді та догляді. У другому ролику він розповів про смачні фермерські сосиски, які виготовлені з натуральним інгредієнтів. Ентузіаст показав місцевих тварин, а також відзначив, що на цій фермі все робиться з любов'ю.

Роботи TheNarrator11 дуже сподобалися користувачам платформи Reddit, а також зібрали сумарно понад 17 тисяч вподобань. Користувачі відзначають, що у подібному стилі виконані дуже старі американські рекламні ролики. Наприклад, реклама Hillshire Farms, де головний герой розповідає про натуральні сосиски для смаження. Ентузіаст відзначив, що раніше вже займався озвучуванням, але це не його професія. Йому просто подобається займатися подібним, а також він планує вже найближчим часом випустити відео про випікання хлібу.

Реклама фермерської ріпи від TheNarrator11 – відео

Реклама фермерських сосисок від TheNarrator11 – відео

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Реклама фермерських сосисок від Hillshire Farms – відео