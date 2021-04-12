Игрок в Valheim снимает смешные видео о собственной внутриигровой ферме. Он рассказывает о различных продуктах в стилистике старых рекламных роликов.

Видеоигра Valheim вышла в начале февраля и сразу стала очень популярной среди геймеров. Игра уже длительное время удерживается в топах продаж, а также установила несколько рекордов за это время. Конечно, средний онлайн игроков пока также не проседает, а по этому показателю видеоигра одна из лучших в Steam.

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В этой видеоигре есть одна достаточно конкретная цель – ликвидировать всех боссов. Правда, большинство игроков остается в этом мире викингов и после выполнения всех сюжетных заданий. Каждый может найти себе занятие по душе в Valheim, например, некоторые воспроизводят в игре разнообразные грандиозные или известные структуры, а другие придумывают интересные или забавные челленджи. А главный герой этой истории решил заняться рекламой собственной внутриигровой фермы.

Правда, делает TheNarrator11 это в забавной и пародийной форме, а также почти в точности повторяет стилистику некоторых старых рекламных роликов. В первом видео он рассказал о репе, которую выращивает на своей ферме под названием Homestead Farms. Энтузиаст отметил, что такой прекрасный продукт он получил без использования химических веществ, а все дело в солнце, воде и уходе. Во втором ролике он рассказал о вкусных фермерских сосисках, которые сделаны из натуральных ингредиентов. Энтузиаст показал местных животных, а также отметил, что на этой ферме все делается с любовью.

Работы TheNarrator11 очень понравились пользователям платформы Reddit, а также собрали суммарно более 17 тысяч лайков. Пользователи отмечают, что в подобном стиле выполнены очень старые американские рекламные ролики. Например, реклама Hillshire Farms, где главный герой рассказывает о натуральных сосисках для жарки. Энтузиаст отметил, что ранее уже занимался озвучиванием, но это не его профессия. Ему просто нравится заниматься подобным, а также он планирует в ближайшее время выпустить видео о выпекании хлеба.

Реклама фермерской репы от TheNarrator11 – видео

Реклама фермерских сосисок от TheNarrator11 – видео

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Реклама фермерских сосисок от Hillshire Farms – видео