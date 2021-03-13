Талановиті та креативні гравці Valheim не перестають вражати спільноту своїми будівельними навичками. Цього разу їм вдалося збудувати культові споруди Франції – Ейфелеву вежу та Нотр-Дам.

Valheim – одна из игр в которых свобода творчества является одним из решающих факторов, обеспечивающих интерес игроков. Геймеры не устают удивлять как копиями известных сооружений, так и собственными архитектурными креативами.

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На этот раз мишенью вальхеймских строителей стали легендарные достопримечательности французской архитектуры – Эйфелева башня и Собор Парижской Богоматери.

Пользователь Reddit под никнеймом GIPv поделился скриншотом своего масштабного проекта, а именно построенным в так называемом "творческом" режиме Valheim (с включенными командами консоли, позволяющими летать по карте и иметь неограниченные ресурсы) собором Нотр-Дам.

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Геймер рассказал, что конструкция в основном держится на деревянных и железных балках, поскольку они выдерживают больший вес. К тому же создание такого "шедевра" в мире игры заняло у игрока всего 10 часов реального времени.

Как известно, крупные конструкции могут привести к снижению производительности Valheim. Собор Парижской Богоматери, не стал исключением и снизил частоту кадров GIPv в секунду до однозначного числа, игрок даже пошутил, что его компьютер закурил после окончания процесса постройки. Хотя реальный размер здания трудно понять на фото, вам следует присмотреться, ведь на правой башне есть персонаж, размещенный там для как раз для понимания масштаба.

Обзор Нотр-Дама из Valheim

Еще один пользователь портала Reddit – Huggedahl похвастался своей копией другого выдающегося сооружения Парижа – Эйфелевой башни. Издалека творения игрока кажется совершенно удивительным. Если не приближаться достаточно близко, то и вообще ее практически невозможно отличить от настоящей.

Удивительный уровень детализации и упорная работа, которая была направлена на создание этих сооружений, доказывает, что Valheim интересует игроков не только из-за полного опасностей строгого викингского мира, но и из-за творческих возможностей для самовыражения, которые дарит эта невероятная игра.