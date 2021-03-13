Талановиті та креативні гравці Valheim не перестають вражати спільноту своїми будівельними навичками. Цього разу їм вдалося збудувати культові споруди Франції – Ейфелеву вежу та Нотр-Дам.

Valheim – одна з ігор у яких свобода творчості є одним із вирішальних факторів, що забезпечує інтерес гравців. Геймери не втомлюються дивувати як копіями відомих споруд, так і власними архітектурними креативами.

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Цього разу мішенню вальхеймських будівельників стали легендарні пам'ятки французької архітектури – Ейфелева вежа та Собор Паризької Богоматері.

Користувач Reddit під нікнеймом GIPv поділився скриншотом свого масштабного проєкту, а саме збудованим у так званому "творчому" режимі Valheim (з увімкненими командами консолі, що дозволяють літати по карті та мати необмежені ресурси) собором Нотр-Дам.

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Геймер розповів, що конструкція в основному утримується дерев'яними та залізними балками, оскільки вони утримують більшу вагу. До того ж створення такого "шедевру" у світі гри зайняло в гравця всього 10 годин реального часу.

Як відомо, великі конструкції можуть призвести до зниження продуктивності Valheim. Собор Паризької Богоматері, не став винятком та знизив частоту кадрів GIPv в секунду до однозначного числа, гравець навіть пожартував, що його комп'ютер закурив після закінчення процесу побудови. Хоча реальний розмір будівлі важко осягнути на фото, вам слід придивитися, адже на правій вежі є персонаж, розміщений там для якраз для розуміння масштабу.

Огляд Нотр-Даму з Valheim

Ще один користувач порталу Reddit – Huggedahl похвалився своєю копією іншої визначної споруди Парижа – Ейфелевої вежі. Здалеку творіння гравця здається абсолютно дивовижним. Якщо не наближатися достатньо близько, то й взагалі її практично неможливо відрізнити від справжньої.

Дивовижний рівень деталізації та наполеглива робота, яка була спрямована на створення цих споруд, доводить, що Valheim цікавить гравців не лише через сповнений небезпек суворий вікінгський світ, але й через творчі можливості для самовираження, які дарує ця неймовірна гра.