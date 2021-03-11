Гравець витратив 3 роки на будівництво мегаполісу в Minecraft – дивовижні фото

Неймовірно терпеливий та досвідчений гравець в Minecraft побудував ціле внутрішньоігрове місто з власною набережною та повністю деталізованими хмарочосами. Дивовижні фото – у матеріалі.

Minecraft широко відомий своєю свободою для творчості й це не вперше, коли геймери будують унікальні будівлі в грі. Проте, мабуть, ще ніколи жага до будівництва не сягала таких масштабів.

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Після релізу публічної альфа-версії у 2009 році, творча пісочниця стала однією з найпопулярніших відеоігор усіх часів. Майнкрафт має безліч різних ігрових режимів та хоча більшість обертаються навколо вивчення випадково створеного ігрового світу та збору ресурсів, щоб вижити та процвітати, будуючи собі домівку існує й "творчий" режим, що дозволяє гравцям вільно будувати, що їм заманеться без потреби пошуку ресурсів.

І ось саме в цьому режимі один із затятих гравців Minecraft нещодавно закінчив будівництво дивовижного міста після майже трьох років кропіткої роботи. Геймер поділився скриншотами власного проєкту на популярному порталі Reddit, виклавши фото, під нікнеймом the_balazs. Геймер продемонстрував спільноті величезне та хитромудро деталізоване місто, яке він будував протягом довгих трьох років. Проєкт під назвою "Північноамериканський мегаполіс" нагадує такі відомі міста, як Нью-Йорк та Чикаго, з двома основними районами та красивою набережною.

Неймовірний мегаполіс у Minecraft / зображення з Reddit

Майстерний будівельник в коментарях до посту, розповів про те, що кожна будівля має повністю оброблений інтер'єр, тобто гравці можуть досліджувати кожен поверх масивних хмарочосів міста. Талановитий цифровий архітектор також опублікував посилання для завантаження, що дозволяє кожному дослідити його творіння зблизька.

Ще кілька дивовижних фото мегаполіса / зображення з planetminecraft.com

Як стверджує сам the_balazs його Трентон (саме так він назвав місто) ще далекий від ідеалу та зовсім не закінчений, тож нам важко уявити до чого ж прагне затятий будівельник, адже вже той результат його праці, який ми бачимо на власні очі просто зараз, м'яко кажучи, вражає. Бажаємо геймерові наснаги та нових ідей для закінчення цього надзвичайно амбітного та масштабного проєкту.