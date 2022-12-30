Одним з найкращих нововведень у сиквелі Warzone геймери одноголосно визнають появу загального голосового чату, який дозволяє спілкуватися з опонентами прямо на полі бою, повідомляє 24 канал.

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Саме така можливість стала каталізатором незліченної кількості кумедних ситуацій та навіть запустила цілий флешмоб із таксуванням в грі.

Кмітливий стрімер I Got Puppies вигадав цікавий спосіб як з допомогою спілкування з ворогами нейтралізувати їх навіть без використання зброї. Щоправда, спрацює він лише з власниками консолей Xbox у яких ввімкнено голосове керування Kinect.

Опинившись у фінальному колі, геймер зметикував, що може позбутися кількох ворогів одразу, отож ввімкнув свій мікрофон та голосно крикнув: "Xbox, turn off", а результат можна було побачити на екрані у вигляді повідомлень про від'єднання від гри кількох гравців.

Кумедний момент: відео

Imagine having somebody else turn your Xbox off through proximity chat pic.twitter.com/igfAbDv6df — ModernWarzone (@ModernWarzone) December 29, 2022

Незрозуміло чи вдалося стрімерові таким чином викинути опонентів, що залишалися у грі спостерігачами чи безпосередньо живих оперативників, однак це не відкидає кумедності ситуації, у якій інша людина може вимкнути вашу консоль прямо під час напруженого матчу.