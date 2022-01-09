Гравець у World of Warcraft придбав рідкісного маунта майже за 5 тисяч доларів

Шанувальник гри World of Warcraft придбав на аукціоні дуже рідкісного маунта з цієї відеогри. Він виклав за унікального їздового тигра майже 5 тисяч доларів.

Напевно, всі шанувальники гри World of Warcraft знають, що в її всесвіті є чимало різноманітних маунтів. Більшість їздових створінь отримати досить просто, щоправда, вже з'явилося немало й таких, за які фанати готові викладати сотні та тисячі доларів.

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Саме до таких шанувальників гри World of Warcraft можна сміливо відносити й головного героя цього матеріалу. Річ у тім, що тиждень тому він виклав на аукціоні eBay за одного маунта 4 900 доларів, а це приблизно 130 тисяч гривень.

Йдеться про їздове створіння з назвою "Spectral Tiger" ("Спектральний тигр"), яке вважається одним з найрідкісніших у цій відеогрі. А все тому, що отримати його можна було лише ввівши спеціальний код з однойменної картки, яка входила в набір Fires of Outland для гри World of Warcraft: Trading Card Game.

Картка "Spectral Tiger" з набору для гри World of Warcraft: Trading Card Game / Фото з сайту Wowhead

Варто відзначити, що шанс отримати з набору цю карту досить низький, щоправда, рідкісною вона стала не лише через це. Річ у тім, що Blizzard перестала офіційно підтримувати World of Warcraft: Trading Card Game, а тому ціни на карти та набори злетіли.

Саме таку рідкісну картку й придбав цей анонімний користувач. Варто відзначити, що йому навіть пощастило, бо деякі колекціонери викладали за цього тигра й більші суми (до 10 тисяч доларів). Наостанок додамо, що такий маунт дійсно має дуже ефектний вигляд.

Маунт "Spectral Tiger" у відеогрі World of Warcraf / Фото з сайту Wowhead