Наверное, все поклонники игры World of Warcraft знают, что в ее вселенной есть много разнообразных маунтов. Большинство ездовых созданий получить достаточно просто, правда, уже появилось немало и таких, за которые фанаты готовы выкладывать сотни и тысячи долларов.

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Именно к таким поклонникам игры World of Warcraft можно смело относить и главного героя этого материала. Дело в том, что неделю назад он выложил на аукционе eBay за одного маунта 4 900 долларов, а это примерно 130 тысяч гривен.

Речь идет о ездовом создании с названием "Spectral Tiger" ("Призрачный тигр"), которое считается одним из самых редких в этой видеоигре. А все потому, что получить его можно было только введя специальный код с одноименной карты, входившей в набор Fires of Outland для игры World of Warcraft: Trading Card Game.

Карта "Spectral Tiger" из набора для игры World of Warcraft: Trading Card Game / Фото с сайта Wowhead

Стоит отметить, что шанс получить из набора эту карту достаточно низкий, правда, редкой она стала не только из-за этого. Дело в том, что Blizzard перестала официально поддерживать World of Warcraft: Trading Card Game, поэтому цены на карты и наборы взлетели.

Именно такую редкую карту и приобрел этот анонимный пользователь. Стоит отметить, что ему даже повезло, потому что некоторые коллекционеры выкладывали за этого тигра и большие суммы (до 10 тысяч долларов). Напоследок добавим, что такой маунт действительно выглядит очень эффектно.

Маунт "Spectral Tiger" в видеоигре World of Warcraft / Фото с сайта Wowhead