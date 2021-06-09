Ми вже неодноразово розповідали про геймерів, які витрачають чимало часу на виконання різноманітних божевільних завдань. Щоправда, здається, головний герой цієї історії перевершив майже всіх.

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Користувач з нікнеймом Rommildrey своїм вражаючим досягненням у World of Warcraft Classic поділився на відомій платформі Reddit. Його запис сподобався шанувальникам цієї відеогри, а також зібрав майже тисячу вподобань та понад 300 коментарів. Геймер Rommildrey взявся за дійсно божевільне завдання, а найцікавіше, що він зміг досягти своєї цілі.

Річ у тім, що головний герой цієї історії зміг прокачати 60 персонажів до 60 рівня у World of Warcraft Classic. Дуже важливо відзначити, що він вирішив відмовитися від класичних квестів, походів у підземелля чи допомоги інших гравців. Тобто для прокачування своїх героїв Rommildrey використовував лише досвід, який можна отримати вбиваючи звичайних мобів чи відпочиваючи у тавернах.

Напевно, чималій кількості геймерів це може нагадати сцену з мультсеріалу "Південний парк", у якій головні герої прокачували своїх персонажів у схожому стилі (вбивали кабанів). Щоправда, своєї цілі вони досягли за кілька тижнів, а от Rommildrey витратив на це 316 днів (46 тижнів). У коментарях він відзначив, що йому просто подобається гріндити. А у цій відеогрі він може навіть паралельно займатися своїми справами у цей час.

Найцікавіше, що на цьому Rommildrey зупинятися не збирається, бо хоче зробити щось схоже й в доповненні The Burning Crusade Classic. Щоправда, цього разу він планує зайнятися прокачуванням 70 персонажів до 70 рівня.

Герої користувача Rommildrey / Фото Reddit Rommildrey