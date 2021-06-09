Мы уже неоднократно рассказывали о геймерах, которые тратят немало времени на выполнение различных безумных заданий. Правда, кажется, главный герой этой истории превзошел практически всех.

Интересно Метод для хоббитов: игрок достиг максимального уровня в Lord Of The Rings Online выпекая пироги

Пользователь с никнеймом Rommildrey своим впечатляющим достижением в World of Warcraft Classic поделился на известной платформе Reddit. Его запись понравилась поклонникам этой видеоигры, а также собрала почти тысячу лайков и более 300 комментариев. Геймер Rommildrey взялся за действительно безумное задание, а самое интересное, что он смог достичь своей цели.

Дело в том, что главный герой этой истории смог прокачать 60 персонажей до 60 уровня в World of Warcraft Classic. Очень важно отметить, что он решил отказаться от классических квестов, походов в подземелья или помощи других игроков. То есть для прокачки своих героев Rommildrey использовал только опыт, который можно получить убивая обычных мобов или отдыхая в тавернах.

Наверное, немалому количеству геймеров это может напомнить сцену из мультсериала "Южный парк", в которой главные герои прокачивали своих персонажей в похожем стиле (убивали кабанов). Правда, своей цели они достигли за несколько недель, а вот Rommildrey потратил на это 316 дней (46 недель). В комментариях он отметил, что ему просто нравится гриндить. А в этой видеоигре он может даже параллельно заниматься своими делами в это время.

Самое интересное, что на этом Rommildrey останавливаться не собирается, потому что хочет сделать что-то похожее и в дополнении The Burning Crusade Classic. Правда, на этот раз он планирует заняться прокачкой 70 персонажей до 70 уровня.

Герои пользователя Rommildrey / Фото Reddit Rommildrey