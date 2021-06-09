Гравець у World of Warcraft прокачав 60 персонажів до 60 рівня вбиваючи лише мобів

Гравець у World of Warcraft Classic прокачав 60 персонажів до 60 рівня. Найцікавіше, що він виконав це божевільне завдання вбиваючи лише звичайних мобів.

Ми вже неодноразово розповідали про геймерів, які витрачають чимало часу на виконання різноманітних божевільних завдань. Щоправда, здається, головний герой цієї історії перевершив майже всіх.

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Користувач з нікнеймом Rommildrey своїм вражаючим досягненням у World of Warcraft Classic поділився на відомій платформі Reddit. Його запис сподобався шанувальникам цієї відеогри, а також зібрав майже тисячу вподобань та понад 300 коментарів. Геймер Rommildrey взявся за дійсно божевільне завдання, а найцікавіше, що він зміг досягти своєї цілі.

Річ у тім, що головний герой цієї історії зміг прокачати 60 персонажів до 60 рівня у World of Warcraft Classic. Дуже важливо відзначити, що він вирішив відмовитися від класичних квестів, походів у підземелля чи допомоги інших гравців. Тобто для прокачування своїх героїв Rommildrey використовував лише досвід, який можна отримати вбиваючи звичайних мобів чи відпочиваючи у тавернах.

Напевно, чималій кількості геймерів це може нагадати сцену з мультсеріалу "Південний парк", у якій головні герої прокачували своїх персонажів у схожому стилі (вбивали кабанів). Щоправда, своєї цілі вони досягли за кілька тижнів, а от Rommildrey витратив на це 316 днів (46 тижнів). У коментарях він відзначив, що йому просто подобається гріндити. А у цій відеогрі він може навіть паралельно займатися своїми справами у цей час.

Найцікавіше, що на цьому Rommildrey зупинятися не збирається, бо хоче зробити щось схоже й в доповненні The Burning Crusade Classic. Щоправда, цього разу він планує зайнятися прокачуванням 70 персонажів до 70 рівня.

Герої користувача Rommildrey / Фото Reddit Rommildrey