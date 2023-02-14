Шанувальники WoW не втомлюються знаходити все нові методи прокачування персонажів. Цього разу геймеру вдалося досягти максимального рівня ще до прибуття на стартову локацію.

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Користувач Reddit під ніком Cheatcho розповів як йому вдалося стати першим у світі, хто досяг максимального рівня, не залишаючи корабля.

Для цього геймер щодня впродовж 200 днів виконував 5 квестів "битв з домашніми тваринами", за словами ентузіаста при нагоді у цьому йому стало заклинання "Arcane Explosion".

Щодо причин, які наштовхнули геймера до ідеї такого дивного ґрінду, то все, з його слів, досить просто.

Це найкращий спосіб для соло-гравця прокачати персонажа. Ви ніколи не покидаєте корабель. Ви ніколи не перемагаєте іншого гравця, боса підземелля чи навіть групу з кимось іншим. Ви ніколи не помрете. До того ж я вважаю, що це весело, – прокоментував своє досягнення ентузіаст.