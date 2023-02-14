Поклонники WoW не устают находить все новые методы прокачки персонажей. В этот раз геймеру удалось добиться максимального уровня еще до прибытия на стартовую локацию.

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Пользователь Reddit под ником Cheatcho рассказал как ему удалось стать первым в мире игроком, достигшим максимального уровня, не покидая корабля.

Для этого геймер ежедневно в течение 200 дней исполнял 5 квестов "битв с домашними животными", по словам энтузиаста, в этом ему очень помогло заклинание "Arcane Explosion".

Что касается причин, натолкнувших геймера на идею такого странного гринда, то все, по его словам, достаточно просто.

Это самый лучший способ для соло-игрока прокачать персонажа. Вы никогда не покидаете корабль. Вы никогда не побеждаете другого игрока, босса подземелья или даже группу с кем-то другим. Вы никогда не умрете. К тому же я считаю, что это весело, – прокомментировал свое достижение энтузиаст.